Crans-Montana i Moretti hanno contratto prestiti per 6,4 milioni

Secondo il quotidiano francese Le Figaro, i Moretti di Crans-Montana avrebbero contratto prestiti per un totale di 6,4 milioni di euro. Tuttavia, tali importi appaiono elevati rispetto al reddito dichiarato, stimato intorno ai 10 milioni di euro. La vicenda solleva dubbi sulla coerenza tra prestiti e capacità finanziaria, suscitando attenzione sulle implicazioni di questa discrepanza.

Jacques e Jessica Moretti avrebbero contratto prestiti per oltre 6 milioni di euro, cifra sproporzionata rispetto al loro presunto reddito. Lo sostiene il quotidiano francese Le Figaro sulla base dei documenti visionati e delle dichiarazioni rilasciate dalla coppia in tribunale., I due proprietari del bar Le Constellation di Crans-Montana in cui la notte di Capodanno sono morte 40 persone in un incendio - riferisce il giornale - avrebbe contratto almeno cinque prestiti per immobili commerciali e residenziali: nel dettaglio 1,4 milioni di euro per il ristorante Le Senso, 1,8 milioni di euro per il bar Le Constellation, 1,4 milioni di euro per il ristorante Le Vieux Chalet, 1,4 milioni di euro per la loro residenza principale e 400. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

