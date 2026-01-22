Cosa sappiamo dell’accordo quadro annunciato da Trump sulla Groenlandia

Il 21 gennaio, durante la sua visita a Davos, il presidente Donald Trump ha annunciato un accordo quadro con la Groenlandia, sotto l’egida della Nato, riguardante l’area dell’Artico. Questa iniziativa mira a definire le strategie e le collaborazioni internazionali nella regione, considerando le sue risorse e le implicazioni geopolitiche. L’accordo rappresenta un passo importante nel contesto delle relazioni tra Stati Uniti e Groenlandia, con attenzione alle questioni di sicurezza e sviluppo.

La sera del 21 gennaio il presidente statunitense Donald Trump, in visita a Davos, ha annunciato di aver definito, sotto l’egida della Nato, un “accordo quadro” sulla Groenlandia e sull’Artico. Trump ha assicurato davanti alla stampa che l’accordo darà agli Stati Uniti “tutto ciò di cui abbiamo bisogno, e per sempre”, senza fornire ulteriori dettagli. A una domanda se ciò implicasse l’acquisizione della Groenlandia, un territorio autonomo danese, ha esitato e dato poi una risposta evasiva: “È un accordo a lungo termine. È l’accordo a lungo termine per eccellenza”. “Le discussioni tra gli Stati Uniti e la Nato sulla Groenlandia mirano a privare la Russia e la Cina della possibilità di accedere a questo territorio e ai paesi della regione artica”, ha affermato Rutte. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Groenlandia, “accordo quadro” congela la crisi. Cosa ne sappiamoL’accordo quadro sulla Groenlandia, negoziato tra Stati Uniti, Danimarca e alleati europei, rappresenta un passo importante per affrontare le tensioni e le questioni strategiche legate alla regione.

Trump: raggiunto un “quadro di accordo futuro” sulla GroenlandiaIl presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha comunicato di aver definito un “quadro di accordo futuro” riguardante la Groenlandia.

Cosa sappiamo dell’accordo quadro annunciato da Trump sulla GroenlandiaLa sera del 21 gennaio il presidente statunitense Donald Trump, in visita a Davos, ha annunciato di aver definito, sotto l’egida della Nato, un accordo quadro sulla Groenlandia e sull’Artico. Leggi ... internazionale.it

Groenlandia, cosa prevede l'accordo con Trump? Basi militari Usa, materie prime e Golden DomeDopo le utltime dichiarazioni di Donald Trump in merito alle sue intenzioni sulla Groenlandia, inizia il disgelo delle tensioni tra le due nazioni. Nell'ultimo piano d'intesa ... ilmessaggero.it

