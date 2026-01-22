Groenlandia accordo quadro congela la crisi Cosa ne sappiamo

L’accordo quadro sulla Groenlandia, negoziato tra Stati Uniti, Danimarca e alleati europei, rappresenta un passo importante per affrontare le tensioni e le questioni strategiche legate alla regione. Con la partecipazione di figure chiave come il segretario generale Mark Rutte e il rappresentante americano presso l’NATO Matthew Whitaker, il piano mira a stabilizzare la situazione e favorire un dialogo costruttivo tra le parti coinvolte.

Roma, 22 gen. (askanews) – Il piano negoziato dal segretario generale nato Mark Rutte per un accordo con gli Usa sulla Groenlandia è frutto di giorni di trattative con la Danimarca e gli alleati europei, a cui ha partecipato attivamente il rappresentante americano presso l'Alleanza Atlantica Matthew Whitaker. Ci sono stati anche incontri tra alti ufficiali militari dell'Alleanza, prima a Bruxelles e poi a Davos. Rutte ha insomma lavorato a una soluzione di compromesso, volta a disinnescare l'escalation e a riportare la discussione su un terreno negoziale. Ieri il presidente Usa Donald Trump da Davos ha de facto dato il suo assenso, ritirando l'immediata minaccia di nuovi dazi.

