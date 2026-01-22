Cosa ci sarà nell'accordo tra Trump e la Nato sulla Groenlandia | Danimarca e Ue restano preoccupate

Recentemente, Donald Trump ha annunciato la definizione di una possibile intesa riguardante la Groenlandia, in collaborazione con il segretario della Nato Mark Rutte. La notizia ha suscitato preoccupazioni in Danimarca e nell’Unione Europea, che osservano con attenzione gli sviluppi di questa iniziativa. Di seguito, analizzeremo i punti principali dell’accordo e le implicazioni per le parti coinvolte.

Donald Trump ha annunciato una "cornice per un futuro accordo" sulla Groenlandia, raggiunto con il segretario della Nato Mark Rutte. Ma ci sono ancora parecchie incognite che non lasciano tranquilla l'Ue in generale, e la Danimarca in particolare. "Possiamo negoziare su tutto ciò che è politico, ma non sulla nostra sovranità", ha commentato la premier danese Frederiksen.🔗 Leggi su Fanpage.it

Cosa ci sarà nell’accordo tra Trump e la Nato sulla Groenlandia: Danimarca e Ue restano preoccupateRecentemente, Donald Trump ha comunicato di aver definito una

L’Ue a Trump: “Groenlandia parte della Nato, confini inviolabili”. Ma il tycoon lavora ad accordo senza la DanimarcaL’Unione Europea ha ribadito che la Groenlandia è parte integrante del suo territorio e che i confini devono rimanere inviolabili, rivolgendosi a Donald Trump.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

L'Europa schiacciata tra Trump e Putin: Groenlandia, Ucraina e Venezuela prove del suo fallimento

Argomenti discussi: Cosa prevede la Rottamazione-quinquies delle cartelle esattoriali; Spie Photonics West, anche l’Italia all’evento sulla fotonica. Dai laser ai sensori: ecco cosa porteranno le aziende; Costo della vita e recessione, cosa temono gli italiani nel 2026: il sondaggio; Crans-Montana, l'inchiesta si allarga ai mancati controlli. Convalidato l'arresto di Jacques Moretti.

Bonus disabili 2026/ Grandi aiuti in manovra: cosa ci sarà nel concreto?Nella manovra del 2026 sono previsti dei bonus disabili e per i caregiver familiari. Gli interventi sono mirati anche agli Enti del Terzo Settore. Nella manovra di Bilancio del 2026 sono previsti dei ... ilsussidiario.net

Valnerina e Spoleto, arrivano 13 mila bollette nelle zone del sisma: «Cosa ci sarà in fattura e come pagare»Altri servizi Questa categoria include tutti i cookie, i domini e i servizi che non rientrano nelle altre categorie specifiche o che non sono stati esplicitamente categorizzati. map_cookie__c0 (kept ... adiconsum.it

La speranza è la cosa con le piume che si posa nell’anima, e canta una melodia senza parole, e non smette mai. Ed è più dolce quando infuria la tempesta; e terribile deve essere il vento che potrebbe intimorire il piccolo uccello che ha scaldato così tanti cuor - facebook.com facebook

Provinciale Firenze, ecco che cosa è successo nell'ultima giornata del campionato Allievi. #calciopiu x.com