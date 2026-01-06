L’Ue a Trump | Groenlandia parte della Nato confini inviolabili Ma il tycoon lavora ad accordo senza la Danimarca

L’Unione Europea ha ribadito che la Groenlandia è parte integrante del suo territorio e che i confini devono rimanere inviolabili, rivolgendosi a Donald Trump. Tuttavia, il presidente statunitense sta negoziando un accordo con la Groenlandia senza coinvolgere ufficialmente la Danimarca. La questione evidenzia le tensioni diplomatiche e le complessità geopolitiche legate alla sovranità dell’isola e alle strategie degli Stati Uniti.

Roma, 6 gennaio 2026  – L’ Ue prova a farsi sentire da Donald Trump. "La Groenlandia appartiene al suo popolo. Spetta alla Danimarca e alla Groenlandia, e solo a loro, decidere sulle questioni che riguardano la Danimarca e la Groenlandia", dicono in una nota congiunta i leader europei, tra cui anche la premier italiana Giorgia Meloni.  Dichiarazioni che però rischiano di restare parole buttate al vento, perché secondo i media come il britannico Economist, gli Stati Uniti stanno lavorando a un accordo di associazione con la Groenlandia che escluda la Danimarca. La dichiarazione dell’Ue. "Il Regno di Danimarca, inclusa la Groenlandia, fa parte della Nato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

