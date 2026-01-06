L’Ue a Trump | Groenlandia parte della Nato confini inviolabili Ma il tycoon lavora ad accordo senza la Danimarca

L’Unione Europea ha ribadito che la Groenlandia è parte integrante del suo territorio e che i confini devono rimanere inviolabili, rivolgendosi a Donald Trump. Tuttavia, il presidente statunitense sta negoziando un accordo con la Groenlandia senza coinvolgere ufficialmente la Danimarca. La questione evidenzia le tensioni diplomatiche e le complessità geopolitiche legate alla sovranità dell’isola e alle strategie degli Stati Uniti.

Roma, 6 gennaio 2026 – L’ Ue prova a farsi sentire da Donald Trump. "La Groenlandia appartiene al suo popolo. Spetta alla Danimarca e alla Groenlandia, e solo a loro, decidere sulle questioni che riguardano la Danimarca e la Groenlandia", dicono in una nota congiunta i leader europei, tra cui anche la premier italiana Giorgia Meloni. Dichiarazioni che però rischiano di restare parole buttate al vento, perché secondo i media come il britannico Economist, gli Stati Uniti stanno lavorando a un accordo di associazione con la Groenlandia che escluda la Danimarca. La dichiarazione dell’Ue. "Il Regno di Danimarca, inclusa la Groenlandia, fa parte della Nato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’Ue a Trump: “Groenlandia parte della Nato, confini inviolabili”. Ma il tycoon lavora ad accordo senza la Danimarca Leggi anche: Groenlandia, l'Europa risponde a Trump: «È già parte della Nato, confini inviolabili». Ma gli Usa vanno avanti Leggi anche: Groenlandia, l'Europa risponde a Trump: «È già parte della Nato, confini inviolabili» | Bildt: «Il rischio di un’azione Usa è attuale» Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. L’Ue a Trump: “Groenlandia parte della Nato, confini inviolabili”. Ma il tycoon lavora ad accordo senza la Danimarca - Dichiarazioni che però rischiano di restare parole buttate al vento, perché secondo i media come il britannico Economist, gli Stati Uniti stanno lavorando a un accordo di associazione con la ... quotidiano.net

Groenlandia, l'Europa risponde a Trump: «È già parte della Nato, confini inviolabili». Ma gli Usa vanno avanti - Gli Stati Uniti stanno lavorando a un accordo di associazione con la Groenlandia che escluda la Danimarca. msn.com

Groenlandia, i leader Ue replicano a Trump: “Fa parte della Nato. Ogni decisione spetta al suo popolo e alla Danimarca” - Meloni, Macron e altri leader europei firmano una nota congiunta sulle mire statunitensi verso il territorio danese nell'Artico ... ilfattoquotidiano.it

L'UE respinge la controversia Trump-Groenlandia: I confini della Danimarca sono inviolabili | APT

Perché Trump insiste sulla Groenlandia (di nuovo). Il presidente americano è tornato a parlarne, dicendo che gli Stati Uniti ne hanno "assolutamente bisogno" x.com

"L'Ue ha bisogno che noi abbiamo la Groenlandia": lo ha detto il presidente americano Donald Trump, parlando per circa 40 minuti con i reporter a bordo dell'Air Force One. "Abbiamo bisogno della Groenlandia dal punto di vista della sicurezza nazionale, - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.