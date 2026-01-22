Cortei tifosi incappucciati e pub assaltati La notte di tensione aspettando Roma Stoccarda

Nella serata di mercoledì, un gruppo di circa 100 ultras della Roma si è mosso nel centro di Roma, in particolare a Trastevere, creando tensione tra cortei, atti di incappucciati e alcuni pub assaltati. La presenza di tifosi incappucciati e comportamenti non pacifici hanno causato preoccupazione tra residenti e visitatori, mentre le forze dell’ordine monitoravano la situazione in vista dell’atteso incontro tra Roma e Stoccarda.

Vestiti di nero, con i volti coperti da cappucci, sciarpe e passamontagna. Un gruppo di circa 100 persone - presumibilmente ultras della Roma - che nella serata di mercoledì hanno cominciato ad aggirarsi per le strade del Centro di Roma, in particolare a Trastevere, dove i tifosi dello Stoccarda.

Agguato a tifosi tedeschi in un pub di Trastevere: cresce l'allarme per Roma-StoccardaUn'aggressione si è verificata in un pub di Trastevere, coinvolgendo tifosi tedeschi e suscitando preoccupazione per il prossimo incontro tra Roma e Stoccarda.

Roma Stoccarda ad alta tensione: allerta massima nella Capitale. Tifosi tedeschi e rischio UEFA, l’Olimpico è blindatoRoma e Stoccarda si preparano al match di Europa League con misure di sicurezza rafforzate nell’Olimpico, a causa della presenza di tifosi tedeschi e dei rischi legati alla UEFA.

VIDEO | Roma, invasione tedesca. Corteo dei tifosi dello Stoccarda tra Termini e piazza VeneziaCirca 5mila persone, tra chi ha il biglietto della partita di stasera e chi no, presenti nella Capitale dal pomeriggio di mercoledì 21 gennaio. Pub internazionali stracolmi, bott ... romatoday.it

Scontri tra tifosi in A1 a Bologna, spranghe contro le auto. Faccia a faccia violento tra ultras incappucciati di Fiorentina e RomaNella guerriglia, avvenuta vicino allo svincolo del Raccordo di Casalecchio, sono state colpite anche diverse vetture, anche di chi transitava in quel momento lungo le corsie ... msn.com

