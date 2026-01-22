Coppa del Mondo impresa di Hofer | sul podio dopo quattro anni

Nella tappa di Nove Mesto della Coppa del Mondo, Hofer si è piazzato sul podio nella gara di short individual, ottenendo un risultato significativo dopo quattro anni. A 36 anni, l'atleta italiano ha concluso al terzo posto, mentre Giacomel si è classificato decimo. La sua performance ha consolidato il suo vantaggio nella classifica generale, ora di 23 punti su Perrot.

Dopo quasi 4 anni Lukas Hofer è tornato sul podio di una Coppa del Mondo di biathlon, concludendo terzo la short individual che ha aperto la tappa di Nove Mesto (Repubblica Ceca). Ad oltre 36 anni, l'altoatesino ha chiuso alle spalle dei francesi Perrot e Jacquelin. Decimo con 4 errori, Giacomel vede ridursi a 23 punti il suo vantaggio su Perrot nella classifica generale. Ecco i risultati di oggi. Nel giorno in cui Giacomel commette 4 errori totali, arrivando comunque 10° grazie a una grande prestazione sugli sci, sul podio sale un altro italiano, Lukas Hofer. Il trentaseienne azzurro ha chiuso al terzo posto grazie a una gara perfetta al poligono, nella quale non ha commesso alcun errore, riuscendo così a tornare sul podio dopo quasi quattro anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Coppa del Mondo, impresa di Hofer: sul podio dopo quattro anni

