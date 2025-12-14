Verena Hofer conquista il suo primo podio in carriera nella Coppa del Mondo di slittino a Park City. Con una performance da urlo, l’azzurra si aggiudica un piazzamento prestigioso in una tappa ricca di emozioni, portando l’Italia a ottenere il suo terzo podio nella competizione.

Un, due, tre. Dopo NaglerMalleier e Leon Felderer, arriva il terzo podio per l’Italia nella tappa della Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale a Park City. Il primo, come per gli slittinisti già citati, della carriera per Verena Hofer: una due giorni da urlo per l’azzurra ed in generale per la squadra tricolore. Come per gli uomini, anche le donne ieri avevano disputato la prima run sul ghiaccio statunitense. Hofer aveva chiuso in quarta piazza, sorprendendo tutti, ed oggi è riuscita addirittura a fare meglio: due posizioni recuperate, seconda posizione da urlo. L’Italia torna sul podio dopo quasi venti anni, l’ultima a riuscirci fu Anastasia Antonova-Oberstolz. Oasport.it

Verena Hofer da urlo a Park City! Primo podio in carriera per l’azzurra nella Coppa del Mondo di slittino - Dopo Nagler/Malleier e Leon Felderer, arriva il terzo podio per l'Italia nella tappa della Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale ... oasport.it