Tanti artisti in campo per il concerto benefico Show al ’Manzoni’
Il tradizionale appuntamento con il concerto benefico organizzato da Salute Donna ODV, associazione impegnata nella lotta contro il cancro si svolgerà venerdì 7 alle 20 al teatro Manzoni di Monza. La serata di quest’anno presentata da Katia Fiorella e Flavio Zinni, con la direzione artistica di Franco Malgioglio, sarà in ricordo dell’artista Livio Macchia, storico co-fondatore del celebre gruppo ’I Camaleonti’ scomparso di recente che spesso si è impegnato in eventi benefici. Sul palco si alterneranno grandi nomi della musica italiana per rendere omaggio a Livio attraverso le loro voci, i loro strumenti e, soprattutto, il loro affetto per l’artista deceduto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
