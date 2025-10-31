Il tradizionale appuntamento con il concerto benefico organizzato da Salute Donna ODV, associazione impegnata nella lotta contro il cancro si svolgerà venerdì 7 alle 20 al teatro Manzoni di Monza. La serata di quest’anno presentata da Katia Fiorella e Flavio Zinni, con la direzione artistica di Franco Malgioglio, sarà in ricordo dell’artista Livio Macchia, storico co-fondatore del celebre gruppo ’I Camaleonti’ scomparso di recente che spesso si è impegnato in eventi benefici. Sul palco si alterneranno grandi nomi della musica italiana per rendere omaggio a Livio attraverso le loro voci, i loro strumenti e, soprattutto, il loro affetto per l’artista deceduto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tanti artisti in campo per il concerto benefico. Show al ’Manzoni’