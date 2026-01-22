Comuni ancora scoperto il 40% E addio a metà dei progetti Pnrr

In alcune aree delle Marche, ancora il 40% dei comuni non ha completato le infrastrutture necessarie. Dal 2018 al 2023, i posti negli asili nido sono aumentati di appena 9 unità, nonostante una popolazione di circa 25.000 bambini fino a tre anni. Questa situazione evidenzia una lentezza negli sviluppi e una possibile battuta d’arresto nei progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Nelle Marche, dal 2018 al 2023, il numero dei posti negli asili nido è passato da 8.770 a 8.779 rispetto a una popolazione fino a tre anni pari a 25.575 unità. La maggior parte dei posti sono riferiti a strutture pubbliche (5.614), meno in strutture private (3.265). A livello territoriale la suddivisione è molto diversa: nelle province di Ancona, Pesaro-Urbino e Ascoli l’incidenza dei posti pubblici sul totale dei posti autorizzati è del 70%, mentre in quelle di Fermo e Macerata i posti pubblici sono circa il 40% del totale. Ancona e Pesaro hanno 25 posti pubblici ogni 100 bambini residenti, seguite Ascoli con 20 posti, mentre per le province di Macerata e Fermo la media è di 15 posti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pnrr, l’allarme della Corte dei Conti: ritardi nei progetti degli enti territorialiLa Corte dei Conti ha evidenziato ritardi nei progetti degli enti territoriali relativi al PNRR, sollevando alcune preoccupazioni.

