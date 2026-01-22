como torino di serie a si tinge dipoker

Nella 22ª giornata di Serie A, Como e Torino si affrontano in un match importante per entrambe le squadre. Dopo la vittoria per 3-0 contro la Lazio, il Como di Cesc Fabregas cerca di confermarsi in casa. Il Torino di Marco Baroni punta a ottenere un risultato positivo in trasferta, in un incontro che si preannuncia equilibrato e ricco di spunti tattici.

Nella 22^ giornata di campionato, il Como di Cesc Fabregas ospita il Torino di Marco Baroni. Nico Paz e compagni vogliono dare continuità alla propria spettacolare stagione dopo il 3-0 contro la Lazio. Pokerstars news sarà match sponsor della sfida e al "Sinigaglia" arriva l'intrattenimento pokerstistico Il fulcro pokeristico del weekend sarà il Casino di Campione con la seconda tappa dell'Open ma a pochi chilometri di distanza il poker sarà attore protagonista di un'altra "disciplina". PokerStarsNews sarà match sponsor della sfida tra Como e Torino di Serie A. Con tante iniziative per tutti i tifosi Official Sleeve Partner: in questo modo il mondo del poker aveva incontrato (nuovamente) la Serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

