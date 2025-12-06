L’Inter cala il poker al Como e sale in vetta alla classifica di Serie A Fiorentina sempre più ultima

Va in archivio con risultati importanti e tanti gol il sabato della 14a giornata della Serie A 2025-2026. Nei tre anticipi odierni, infatti, abbiamo assistito a 12 reti con partite che hanno lanciato messaggi importanti. L’Inter, per esempio, stende il Como e si porta in vetta alla classifica con 30 punti (+2 su Milan e Napoli), mentre la Fiorentina prosegue nella sua crisi senza fine ed è sempre più ultima (6 punti) dopo la sconfitta in casa del Sassuolo. La Viola, infatti, ora è distante 3 lunghezze dal Verona che, invece, risorge rifilando un secco 3-1 all’Atalanta che arrivava al Bentegodi rinvigorita dalla “cura Palladino”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’Inter cala il poker al Como e sale in vetta alla classifica di Serie A. Fiorentina sempre più ultima

