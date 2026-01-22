Commercialista oggi il mestiere alla prova dell’intelligenza artificiale

Commercialista oggi si trova di fronte a una fase di cambiamenti significativi, influenzata dall’avanzamento dell’intelligenza artificiale. Questa evoluzione offre opportunità di semplificazione e maggiore efficienza nelle attività quotidiane, ma richiede anche una costante aggiornamento delle competenze. In questo contesto, il ruolo del commercialista si evolve, diventando sempre più strategico e orientato all’innovazione, per rispondere alle nuove sfide del mercato e garantire servizi di qualità ai clienti.

In un momento in cui la professione del commercialista è attraversata da una trasformazione profonda, Commercialista oggi. Guida strategica per governare AI, persone e processi nello studio moderno si propone come uno strumento di orientamento più che come un manuale tecnico. Il volume, firmato da Luca Piovano e pubblicato in edizione indipendente in formato ebook e cartaceo, è disponibile su Amazon ed è introdotto dalla prefazione di Luca Asvisio, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino. Il punto di partenza è chiaro: l’intelligenza artificiale non è l’unica variabile in gioco, ma ha accelerato dinamiche già in atto, rendendo non più rinviabili scelte strategiche su organizzazione, modello di studio, rapporto con clienti e collaboratori. 🔗 Leggi su Panorama.it

