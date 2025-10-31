Rinnovo contratto colf e badanti aumenti da 100 euro per 2 milioni di lavoratori

Oltre 2 milioni di lavoratori e lavoratrici del settore colf, badanti e babysitter potranno accedere a un aumento mensile di 100 euro. Si tratta di uno dei punti più attesi del rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro domestico. L’intesa arriva in un momento fondamentale, in cui si torna a parlare di salario minimo e di garantire una giusta retribuzione ad alcune categorie di lavoratori. L’ipotesi, perché di questo si tratta ancora, è stata firmata dalle associazioni dei datori di lavoro domestico e dai sindacati di categoria. L’aumento medio al momento è previsto per il livello BS e sarà distribuito nel triennio 2026-2028. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Rinnovo contratto colf e badanti, aumenti da 100 euro per 2 milioni di lavoratori

