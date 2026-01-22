Clizia Incorvaia replica alla moglie di Sarcina | Astiose inesattezze non era con noi quando eravamo sposati

Clizia Incorvaia risponde alla moglie di Francesco Sarcina, commentando alcune affermazioni considerate inesatte. La replica, ricevuta da Fanpage.it, chiarisce che durante il matrimonio con Sarcina non era presente nella stessa cerchia sociale. Questa dichiarazione si inserisce nel contesto di recenti confronti pubblici tra le parti, offrendo una versione dei fatti che mira a precisare alcuni dettagli della loro storia condivisa.

Fanpage.it riceve e pubblica la replica di Clizia Incorvaia alla moglie del suo ex Francesco Sarcina. Le parole arrivano a seguito dell'intervista fatta a Nayra Garibo in data 20 gennaio 2026. "Smentisco queste astiose inesattezze, fortunatamente per lei non ha vissuto con noi quando ancora eravamo sposati".🔗 Leggi su Fanpage.it

Clizia Incorvaia replica alla moglie di Sarcina: “Solo chi ha subito violenza sa”Clizia Incorvaia risponde a Nayra Garibo, moglie di Francesco Sarcina, commentando il suo sfogo sulla violenza.

La moglie di Sarcina attacca Clizia Incorvaia dopo Verissimo: “Marea di falsità. È disposta a tutto per andare in tv”Dopo l'intervista di Clizia Incorvaia a Verissimo, Nayra Garibo, moglie di Francesco Sarcina, ha contestato le affermazioni fatte in trasmissione, definendole false e accusandola di essere disposta a tutto pur di apparire in tv.

