Ciclista investita all’incrocio Viabilità in tilt

Ieri mattina, alle 8.30 circa, una ciclista di 63 anni è stata investita da un’auto all’incrocio tra via Castelfidardo e via Crispi, davanti al negozio Corti, nei pressi dell’ospedale. L’incidente ha causato disagi alla viabilità e mobilitato le forze dell’ordine. La dinamica e le condizioni della donna sono oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.

Erano da poco passate le 8.30 di ieri quando una donna di 63 anni è stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada in bicicletta all'incrocio tra via Castelfidardo e via Crispi, proprio davanti al negozio di abbigliamento Corti, a pochi passi dall'ospedale. Un impatto violento, improvviso, che ha gelato il sangue ai passanti e paralizzato per lunghi minuti una delle zone più trafficate di Busto Arsizio. Scattato l'allarme, sul posto si è precipitata la macchina dei soccorsi: ambulanza e automedica del 118 sono arrivate in codice rosso, insieme a una pattuglia della Polizia locale. Scene di grande tensione, con la ciclista a terra e l'area immediatamente messa in sicurezza.

