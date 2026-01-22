Mirco Maestri, ciclista di Luzzara, ha disputato la sua prima gara con la squadra a Mojacar, in Spagna, segnando l’inizio della preparazione per il 2026. Il 34enne si sente positivo e pronto per la nuova stagione, con l’esordio previsto già domani. Questa prima uscita rappresenta un momento importante nel percorso del ciclista, che guarda con fiducia alle sfide future.

Prime pedalate con la squadra per Mirco Maestri, il 34enne ciclista di Luzzara che in Spagna, a Mojacar, si sta preparando per la nuova stagione, il cui impegno d’esordio già dietro l’angolo: domani la gara d’esordio in terra iberica. "Con i direttori sportivi abbiamo programmato una serie di allenamenti molto serrati, ci sentiamo a nostro agio, stiamo lavorando bene. Sarà un’altra stagione intensa e vogliamo farci trovare pronti sin dalle prime uscite", afferma Maestri, capitano del Team Polti VisitMalta, nei professionisti da dieci anni. "Abbiamo giovani di qualità che si stanno inserendo ottimamente, siamo motivati e concentrati sul primo mese del calendario, che si rivela da subito molto impegnativo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Prima gara per Maestri: "Ho ottime sensazioni per il 2026»

