Le prestazioni dei Collaboratori scolastici sono elementari | per i giudici si può dimezzare il danno erariale in caso di titoli falsi
Un nuovo caso di un collaboratore scolastico condannato per aver lavorato con un titolo di studio falso evidenzia come, secondo i giudici, le prestazioni dei collaboratori scolastici siano considerate elementari. La sentenza apre la possibilità di ridurre il danno erariale in presenza di titoli falsi, sollevando questioni sulle responsabilità e le conseguenze di tali condotte nel settore scolastico.
Ennesimo caso di un CS che lavora con un titolo di studio falso e viene condannato per danno erariale. La magistratura contabile su tale casistica continua a seguire il nuovo orientamento di cui abbiamo già dato notizia su O.S. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Luisa Ranieri: “Ci sono tantissimi dirigenti scolastici e professori sottopagati che danno il massimo. Sono eroi invisibili che i governi non vedono”
Leggi anche: “Elefanti al circo solo in coppia”. Ma i giudici cancellano la regola del Comune di Milano e danno ragione al Madagascar Circus
Strutturare un meeting di valutazione del collaboratore
Decreto per la revisione degli organici ATA 2026 2027 pubblicato: confermati 2174 collaboratori scolastici in meno - È stato pubblicato il Decreto Ministeriale relativo alla revisione degli organici del personale ATA. ticonsiglio.com
Allarme scuola in Lombardia, non mancano solo docenti: anche quest’anno carenza critica di operatori scolastici - Non solo docenti, è corsa contro il tempo anche per coprire i posti per personale amministrativo, tecnico e collaboratori scolastici. ilgiorno.it
Il Gruppo INI, con dieci strutture accreditate tra Lazio e Abruzzo e oltre duemila collaboratori, punta su innovazione, eccellenza tecnologica e collaborazione pubblico-privato per offrire prestazioni sanitarie di alto livello e posizionare l’Italia come riferimento int - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.