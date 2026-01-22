Ci stiamo tutti avvelenando col profumo? Ecco dove non bisogna mai spruzzarlo

L’utilizzo di profumi è una routine comune, spesso senza consapevolezza dei rischi. Tuttavia, spruzzare fragranze in modo eccessivo o in ambienti inappropriati può avere effetti nocivi sulla salute. È importante conoscere le situazioni e i luoghi in cui è meglio evitare di usare i profumi, per tutelare il proprio benessere e rispettare gli altri. Ecco alcune indicazioni su quando e dove è consigliabile non spruzzarli.

I medici lanciano l’allarme: spruzzare il profumo sul collo può danneggiare la tiroide. In quella zona la pelle è sottile e le sostanze contenute nella fragranza possono fare danni È un gesto che si fa quotidianamente senza pensare e proprio per questo potrebbe essere tanto nocivo. L’abitudine di spruzzarsi il profumo sul collo potrebbe infatti essere deleteria per la nostra salute e sono i medici dirlo, primo fra tutti l’infettivologo Matteo Bassetti che nei giorni scorsi ha lanciato l’allarme tramite un post sui social che ha destato molta preoccupazione. Ma è stato pure il sito Medicitalia.it a pubblicare un articolo dal titolo eloquente: stai facendo del male alla tiroide senza saperlo: non spruzzare mai il profumo sul collo. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Ci stiamo tutti avvelenando col profumo? Ecco dove non bisogna mai spruzzarlo Leggi anche: Ci stiamo avvelenando: la caldera più pericolosa d’Italia si trova qui, rischio morte silenziosa Leggi anche: Chivu a Inter TV: «Bisogna fare di più perché quello che stiamo facendo non basta! Ecco cosa ci è mancato» La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Vuoi che il tuo profumo duri di più sulla pelle Ascolta questo consiglio In questi giorni stiamo tutti assistendo a immagini difficili da dimenticare: le mareggiate eccezionali che hanno colpito la costa ionica orientale della Sicilia, e in particolare il litorale di Acireale e delle sue frazioni costiere, hanno lasciato tracce profonde, con da facebook Chivu: "Stiamo lavorando da un paio di mesi sul capire l'importanza di una partita. Per me sono tutte importanti. Una squadra come la nostra non deve mai avere cali di tensione, mai sottovalutare l'avversario. Siamo consapevoli del nostro obiettivo, che è finire x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.