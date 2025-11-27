Chivu a Inter TV | Bisogna fare di più perché quello che stiamo facendo non basta! Ecco cosa ci è mancato

Inter News 24 L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il KO di ieri in Champions League contro l’Atletico Madrid. La quinta giornata della League Phase di Champions League segna la prima battuta d’arresto europea per l’Inter. Al termine di una gara combattuta, i nerazzurri sono stati costretti a capitolare all’Estadio Metropolitano, affondati dalla rete decisiva del difensore uruguaiano Jose Maria Gimenez arrivata in pieno recupero. Una punizione severa per la formazione guidata da Cristian Chivu, che ha disputato una buona gara senza però riuscire a portare a casa punti preziosi per la classifica. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu a Inter TV: «Bisogna fare di più perché quello che stiamo facendo non basta! Ecco cosa ci è mancato»

C'è solo un modo per reagire a certe situazioni e mister Chivu sa benissimo qual è #Chivu #Inter #AtleticoInter #ChampionsLeague - facebook.com Vai su Facebook

2 - Per la seconda volta sotto la guida di Cristian Chivu, l’ #Inter ha incassato due sconfitte di fila tra tutte le competizioni, dopo il periodo agosto-settembre 2025 (vs Udinese e Juventus in Serie A). Momento. #atleticomadridinter Vai su X

