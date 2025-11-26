Donna trovata in cortile in stato di shock a Cremona intervento lampo della polizia | arrestato il compagno

26 nov 2025

Un uomo è stato arrestato a Cremona per maltrattamenti e lesioni aggravate alla compagna dopo l'intervento della Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

donna trovata in cortile in stato di shock a cremona intervento lampo della polizia arrestato il compagno

© Notizie.virgilio.it - Donna trovata in cortile in stato di shock a Cremona, intervento lampo della polizia: arrestato il compagno

