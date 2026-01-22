Chiesa di Tellaro ’Luogo del cuore’

La Chiesa di Tellaro rappresenta un esempio di patrimonio autentico e di valore storico, inserito nelle aree interne e periferiche italiane. Attraverso il progetto “I Luoghi del Cuore” del FAI, si mira a valorizzare e tutelare questi luoghi, simbolo della nostra identità più fragile ma anche più autentica. Un’occasione per conoscere e sostenere il patrimonio meno visibile ma di grande importanza per le comunità locali.

E’ l’Italia più fragile, quella delle aree interne e delle periferie, la protagonista dei nuovi interventi de “ I Luoghi del Cuore ” del Fai. E fra questi c’è anche la Chiesa di San Giorgio nel borgo di Tellaro, scelto attraverso un centimento organizzato dal Fai. Venti progetti in 11 regioni, selezionati attraverso il bando legato alla 12ª edizione del censimento, riceveranno un contributo economico dal Fondo per l’Ambiente Italiano, in collaborazione con Intesa Sanpaolo: 700mila euro in totale (la cifra più alta mai stanziata a sostegno del programma), che andranno a beneficio di luoghi poco noti o poco valorizzati, "che incarnano e raccontano la nostra civilta’,l’identita’ italiana, la memoria collettiva e costituiscono – sottolinea il Fai – un patrimonio di storia, arte e natura ricchissimo e vario". 🔗 Leggi su Lanazione.it

