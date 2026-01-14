Luogo simbolo del paese La chiesa torna a splendere
La chiesa della Madonna delle Grazie, nota come Madonna dell’Incoronata, torna a mostrare il suo antico splendore. Dopo interventi di restauro sulla facciata e sul campanile, il luogo simbolico del paese è stato restituito alla comunità, garantendo decoro e sicurezza. Questo intervento rappresenta un passo importante per preservare un patrimonio storico e religioso, valorizzando il ruolo di questo punto di riferimento nel contesto locale.
Uno dei luoghi più simbolici del paese ritrova decoro e sicurezza. La chiesa della Madonna delle Grazie, conosciuta da tutti come Madonna dell’Incoronata, è stata restituita alla comunità dopo un importante intervento di restauro della facciata e il rifacimento del campanile. L’inaugurazione ufficiale è in programma sabato, in occasione della Festa di Sant’Antonio Abate, alla presenza del cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo metropolita di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino, che impartirà la benedizione. L’intervento ha interessato uno degli edifici religiosi più identitari di Arcidosso, collocato in posizione dominante rispetto al centro abitato e collegato idealmente al castello Aldobrandesco. 🔗 Leggi su Lanazione.it
