La chiesa della Madonna delle Grazie, nota come Madonna dell’Incoronata, torna a mostrare il suo antico splendore. Dopo interventi di restauro sulla facciata e sul campanile, il luogo simbolico del paese è stato restituito alla comunità, garantendo decoro e sicurezza. Questo intervento rappresenta un passo importante per preservare un patrimonio storico e religioso, valorizzando il ruolo di questo punto di riferimento nel contesto locale.

Uno dei luoghi più simbolici del paese ritrova decoro e sicurezza. La chiesa della Madonna delle Grazie, conosciuta da tutti come Madonna dell’Incoronata, è stata restituita alla comunità dopo un importante intervento di restauro della facciata e il rifacimento del campanile. L’inaugurazione ufficiale è in programma sabato, in occasione della Festa di Sant’Antonio Abate, alla presenza del cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo metropolita di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino, che impartirà la benedizione. L’intervento ha interessato uno degli edifici religiosi più identitari di Arcidosso, collocato in posizione dominante rispetto al centro abitato e collegato idealmente al castello Aldobrandesco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Luogo simbolo del paese. La chiesa torna a splendere

Leggi anche: Una luce nuova tra le montagne della Valnure: la chiesa di Groppallo torna a splendere

Leggi anche: L’Aquila, il Munda torna al Castello cinquecentesco. Marsilio: «Un luogo simbolo restituito alla città»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Luogo simbolo del paese. La chiesa torna a splendere; Completato il restauro della chiesa: «Più sicurezza e bellezza per uno dei luoghi simbolo del paese»; Bormio punta sulle chiese di Santa Barbara e del Sassello: restauro e valorizzazione; “Te piace ’o presepe?”: teatro immersivo e tradizione viva nella chiesa dei Miracoli al Rione Sanità.

Completato il restauro della chiesa: «Più sicurezza e bellezza per uno dei luoghi simbolo del paese» - ARCIDOSSO – Arcidosso investe nella cura e nella valorizzazione del proprio patrimonio storico e religioso: la Chiesa della Madonna delle Grazie, conosciuta da tutta la comunità come Madonna dell’Inco ... msn.com