Furto al Louvre incriminati anche una 38enne e un 37enne | Accusati di rapina organizzata e associazione a delinquere

Un uomo di 37 anni e una donna di 38 sono stati incriminati per il furto al Louvre di Parigi. I due sono comparsi oggi davanti al giudice dove sono stati formalmente accusati di essere parte della banda che ha svaligiato il celebre museo francese portando via un bottino da 88 milioni di euro in gioielli. Le accuse. Una donna di 38 anni è stata accusata di complicità in rapina organizzata ai danni del Museo del Louvre e di associazione a delinquere. L’accusa ha chiesto la custodia cautelare in carcere. Anche un uomo di 37 anni è stato accusato formalmente di rapina organizzata e associazione a delinquere. 🔗 Leggi su Lapresse.it

