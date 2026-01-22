Chiara Ferragni torna davanti all’obiettivo | il nuovo capitolo con Guess

Chiara Ferragni torna a essere protagonista di una campagna pubblicitaria, riprendendo il suo ruolo con Guess dopo tredici anni. L’imprenditrice digitale si presenta nuovamente davanti all’obiettivo, segnando un nuovo capitolo nella collaborazione con il brand californiano. Questa riunione rappresenta un momento importante sia per la carriera di Ferragni che per la storia della partnership con Guess, sottolineando continuità e rinnovamento.

Dopo tredici anni, l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, posa di nuovo per il brand californiano. Una campagna d’autore che guarda avanti,. Dopo tredici anni, l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, posa di nuovo per il brand californiano. Una campagna d’autore che guarda avanti, partendo da lontano Chiara Ferragni riparte da dove tutto aveva già preso forma. La moda. Dopo il proscioglimento dalle accuse legate al Pandoro Gate, il primo incarico ufficiale arriva proprio dal mondo che l’ha resa riconoscibile a livello globale. Guess. Un nome che nella sua storia non è mai stato marginale. Era il 2013 quando Ferragni posava per una campagna digitale del marchio californiano. 🔗 Leggi su Novella2000.it

