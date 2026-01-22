Chi protesta qui mette in pericolo la famiglia rimasta lì L’Iran del terrore arriva fino a Roma

In Iran, le proteste hanno conseguenze che si fanno sentire anche all’estero. Le autorità intercettano e minacciano chi si esprime contro il regime, mettendo in pericolo le famiglie rimaste nel paese. A Roma, si registra un aumento delle tensioni legate a queste dinamiche, evidenziando come le repressioni iraniane possano avere ripercussioni anche sulla comunità italiana e sui cittadini coinvolti indirettamente.

“La situazione è pericolosa, riescono a intercettare le persone che vivono a Roma, quelle che stanno protestando qui. Poi in Iran vanno dai parenti. Noi non vogliamo mettere in pericolo la vita dei nostri cari”. A dirlo un cittadino iraniano che a Roma si sente a casa e che preferisce mantenere.🔗 Leggi su Romatoday.it Eccola qui tutta la “protesta” delle università italiane per il massacro in corso in IranLe università italiane hanno manifestato preoccupazione per la grave situazione in Iran, dove il numero di vittime è aumentato. Leggi anche: Arriva il bonus per le scuole paritarie, fino a 1500 euro a famiglia nel 2026: ecco a chi spetta La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: La protesta del Veneto contro il Mercosur: trattori nelle città, agricoltori a Strasburgo; Con Usa e Israele infiltrati chi protesta rischia la vita; No al Mercosur a Strasburgo la protesta anche di Coldiretti Verona; Cosa possiamo fare per aiutare chi protesta in Iran: come sostenere la popolazione in modo legale e concreto - fem. Si sono uniti alla protesta andata in scena davanti al Parlamento europeo per denunciare il rischio di una concorrenza sleale che può mettere in difficoltà le aziende del nostro territorio - facebook.com facebook #Mercosur, a Strasburgo la protesta degli #agricoltori Ue. Accordo mette in ginocchio settore, mentre #Ue aumenta import. Ora palla passa al PE. VIDEOSERVIZIO, INTERVENTI E INFOGRAFICA @EU_Commission @vonderleyen @CHansenEU @Europarl_I x.com

