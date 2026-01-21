Eccola qui tutta la protesta delle università italiane per il massacro in corso in Iran

Le università italiane hanno manifestato preoccupazione per la grave situazione in Iran, dove il numero di vittime è aumentato. Secondo l'Activists News Agency, le morti confermate sono ormai quattro. Questa escalation evidenzia una crisi che coinvolge diritti umani e libertà fondamentali, suscitando attenzione e riflessione a livello internazionale.

La Human Rights Group Activists News Agency annuncia che il numero delle vittime confermate in Iran ha raggiunto quota 4.029, con oltre novemila decessi in corso di revisione e gli arresti superano i 26 mila. Eppure, il bilancio tragico e ancora provvisorio della protesta contro la Repubblica islamica è scemato via dai notiziari e dagli hashtag, proprio come speravano gli ayatollah. E non è mai entrato nelle nostre università. Sono 93 gli accordi attualmente in vigore tra le accademie italiane e quelle della Repubblica islamica. Un singolo accordo è previsto dalle Università di Siena, Trieste, Pisa, L’Aquila e da Ca’ Foscari, tre sono in vigore all’Università del Sannio e Perugia, sette all’Università della Basilicata e altrettanti a Ferrara, nove a Bari, quattro a Camerino, cinque all’Università di Firenze, tre a Modena, due alla Federico II e a Padova, nove all’Università di Torino, ventidue solo alla Sapienza di Roma. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Iran, massacro di giovani manifestanti durante la protestaDurante le recenti proteste in Iran, sono stati segnalati gravi eventi che hanno coinvolto giovani manifestanti.

"C'è un massacro in corso in Iran, l'Ue e l'Onu si muovano". L'appello di Eugenio GianiEugenio Giani invita l’Unione Europea e le Nazioni Unite a intervenire di fronte alla grave crisi in Iran.

