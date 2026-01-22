Da mercoledì 28 gennaio a domenica 8 febbraio, a Pontedera, torna Ecofor Fiabe con il tema

PONTEDERA Da mercoledì 28 gennaio all’8 febbraio torna Ecofor Fiabe con il tema Che cosa sono le nuvole? Un appuntamento dedicato ai bambini e ai ragazzi ma anche agli adulti, agli insegnati, agli educatori. Il programma prevede 15 spettacoli teatrali destinati a specifiche fasce di età, 8 laboratori per bambini, ragazzi, genitori, insegnanti e adulti in generale, 2 conversazioni a tema, 2 presentazioni di libri, 2 installazioni interattive e 2 Ecoincontri. "Abbiamo pensato che le nuvole, nella loro diversità di forme, colori e sentimenti, fossero il simbolo ideale del momento difficile che stiamo attraversando – spiega il direttore artistico Francesco Niccolini – Un tempo di guerra, ostilità e violenza, un tempo di alluvioni e di bassissima cura del territorio, un tempo in cui è difficile crescere e pure fare il genitore e l’insegnante, un tempo di corruzione e menzogne nel quale i potenti non rispettano le regole e gli umili devono subire. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Che cosa sono le nuvole? Un mondo di storie

