Cervo con un ampio squarcio all' addome avvistato in un cortile | operato e tornato in libertà nei boschi
Giovedì 22 gennaio a Bardonecchia, un giovane cervo con un grave trauma addominale è stato operato e successivamente rimesso in libertà nei boschi. L’animale, avvistato nel cortile locale, aveva subito un incidente nei giorni precedenti ed è stato prontamente assistito. L’intervento ha permesso al cervo di riprendersi e di tornare nel suo habitat naturale, dove potrà continuare a vivere nel rispetto della sua natura.
Nella mattinata di giovedì 22 gennaio è tornato a correre nel suo ambiente naturale a Bardonecchia il giovane cervo che, nei giorni scorsi, era rimasto vittima di un grave incidente. Sono stati gli agenti del Nucleo Faunistico della Polizia Locale della Città Metropolitana di Torino a.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Dal cortile ai boschi di Bardonecchia: un cervo ferito torna libero grazie al progetto Salviamoli insiemeCurato al CANC di Grugliasco dopo un grave trauma addominale, il giovane esemplare è stato reintrodotto in natura dalla Polizia Locale metropolitana ... giornalelavoce.it
È tornato in libertà un cervo trovato ferito nel cortile di una casa(ANSA) - TORINO, 22 GEN - Dopo essere rimasto ferito nei giorni scorsi a seguito di un grave incidente, un giovane cervo è tornato a correre nel suo ambiente naturale. Stamane, gli agenti del Nucleo f ... msn.com
