Cervo con un ampio squarcio all' addome avvistato in un cortile | operato e tornato in libertà nei boschi

Giovedì 22 gennaio a Bardonecchia, un giovane cervo con un grave trauma addominale è stato operato e successivamente rimesso in libertà nei boschi. L’animale, avvistato nel cortile locale, aveva subito un incidente nei giorni precedenti ed è stato prontamente assistito. L’intervento ha permesso al cervo di riprendersi e di tornare nel suo habitat naturale, dove potrà continuare a vivere nel rispetto della sua natura.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.