C' è l' accordo Hamas-Usa | pronta la consegna di armi e mappe dei tunnel Lo scambio

Recenti notizie suggeriscono un possibile accordo tra Hamas e gli Stati Uniti, che prevede la consegna di armi e mappe dei tunnel da parte di Hamas in cambio del riconoscimento come partito politico. Questa intesa potrebbe influire sulla situazione nella regione, evidenziando un cambiamento nelle dinamiche tra le parti coinvolte. Le implicazioni di tale accordo sono ancora da confermare e monitorare attentamente.

Esisterebbe un'intesa tra il movimento islamista palestinese Hamas e l'amministrazione americana in base al quale i terroristi consegneranno le proprie armi e le mappe dei tunnel a Gaza in cambio del riconoscimento come partito politico. Lo riporta l'emittente Sky News Arabia citando una fonte palestinese, secondo cui, in base a questi accordi, tutti i membri della leadership politica e militare di Hamas saranno autorizzati a lasciare Gaza se lo desiderano, e gli Stati Uniti si impegneranno a non farli attaccarli in futuro da parte di Israele. La fonte ha aggiunto che funzionari statunitensi hanno informato Hamas che Israele si oppone a questi accordi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

**Mo: media, 'Hamas consegnerà mappe tunnel e sarà riconosciuto come partito politico**Secondo una fonte palestinese, sarebbe in atto un accordo tra Hamas e l'amministrazione americana.

