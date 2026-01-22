**Mo | media ' Hamas consegnerà mappe tunnel e sarà riconosciuto come partito politico**

Secondo una fonte palestinese, sarebbe in atto un accordo tra Hamas e l'amministrazione americana. Tra i punti dell'intesa si includerebbe la consegna di mappe dei tunnel e il riconoscimento di Hamas come partito politico. La notizia, riportata da Sky News, apre un dibattito su possibili sviluppi nella regione e sulle implicazioni di tale accordo.

Abu Dhabi, 22 gen. (Adnkronos) - Una fonte palestinese ha dichiarato a Sky News in arabo che "esiste un'intesa tra Hamas e l'amministrazione americana. Il movimento consegnerà le sue armi e le mappe dei tunnel a Gaza in cambio del riconoscimento come partito politico". Secondo la fonte, in base a questi accordi, tutti i membri della leadership politica e militare di Hamas saranno autorizzati a lasciare Gaza se lo desiderano, e gli Stati Uniti si impegneranno affinché Israele non li attacchi in futuro. La fonte ha aggiunto che funzionari statunitensi lo hanno informato che Israele si oppone a questi accordi.

