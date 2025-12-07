Denegri 7,5. Apre la partita con dieci punti nel primo quarto e la chiude con la tripla della staffa. In mezzo un lavoro enorme anche nel portar su palla e mettere in ritmo i compagni. Qualche difficoltà solo sul pressing esasperato di Fresno nel secondo quarto, ma è questione di cinque minuti e poi riprende a volare. Marini 7,5. È incredibile come riesca a infilare una serie di canestri importanti anche in una partita dominata quasi per intero dalla Dole. Nei rari momenti di affanno, sbroglia la matassa col talento che gli è proprio e col sangue freddo di un rettile. ‘Pier’ c’è. Pollone 6. Ottimo contributo difensivo e due soli tiri dal campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Denegri-Marini super, Ogden c’è. Il ‘prof’ Tomassini sale in cattedra