Le pagelle Denegri-Marini super Ogden c’è Il ‘prof’ Tomassini sale in cattedra
Denegri 7,5. Apre la partita con dieci punti nel primo quarto e la chiude con la tripla della staffa. In mezzo un lavoro enorme anche nel portar su palla e mettere in ritmo i compagni. Qualche difficoltà solo sul pressing esasperato di Fresno nel secondo quarto, ma è questione di cinque minuti e poi riprende a volare. Marini 7,5. È incredibile come riesca a infilare una serie di canestri importanti anche in una partita dominata quasi per intero dalla Dole. Nei rari momenti di affanno, sbroglia la matassa col talento che gli è proprio e col sangue freddo di un rettile. ‘Pier’ c’è. Pollone 6. Ottimo contributo difensivo e due soli tiri dal campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Di Lorenzo imperioso, le pagelle dei quotidiani: "Stravince il duello con Wesley" Leggi qui areanapoli.it/share/614209/ - facebook.com Vai su Facebook
Le pagelle. Denegri e Marini sono una garanzia. Tomassini mette il suo ‘mattoncino’ - Il capitano, che è anche un ex di Cento, mette la firma nel parziale che consente alla Dole di ribaltarla dopo il vantaggio locale. Segnala msn.com
Le pagelle. Denegri segna e gestisce il ritmo Ogden è un fantasma: solo 3 punti - Naturale che le percentuali non sempre possano sorridere (ieri sera 3/9 totale), ma di fatto il contributo rimane sempre eccelso per la ... Come scrive msn.com
Pagelle Italia-Israele 3-0: Donnarumma di nuovo super eroe (8), che peccato non avere Retegui in serie A (8) - C’è ancora molto da sistemare, specialmente nel gioco e nei ritmi, ma con lui la Nazionale ha ritrovato autostima, concretezza. corriere.it scrive