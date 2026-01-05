A Napoli i prezzi per ora sono i più bassi d' Italia Ma arrivano i rincari

Attualmente, Napoli si conferma la città più economica d’Italia secondo l’ultima indagine Codacons sui costi di beni e servizi. Tuttavia, sono previste future variazioni al rialzo dei prezzi, che potrebbero influire sul costo della vita nella città. È importante monitorare gli sviluppi per comprendere come questi cambiamenti influenzeranno residenti e visitatori.

Napoli è la città meno cara d'Italia: lo dice l'ultima indagine Codacons sui prezzi di beni e servizi nelle principali città del Paese. Nel capoluogo campano il paniere medio si ferma a 368 euro, contro i quasi 600 di Milano. Una differenza che supera il 60% e che fotografa, ancora una volta, il

