Casa di Comunità inaccettabile il silenzio dell’Asst

La realizzazione della Casa di Comunità e dell’Ospedale di comunità di Melegnano presenta significativi ritardi. La mancata comunicazione da parte dell’Asst su questi sviluppi è motivo di preoccupazione, considerando l’importanza di questi servizi per il territorio. È fondamentale che le istituzioni garantiscano trasparenza e aggiornamenti chiari per assicurare il rispetto delle esigenze della comunità e la corretta gestione del progetto.

"Ritardi nella realizzazione della Casa e dell’ Ospedale di comunità di Melegnano, inaccettabile il silenzio dell’ Asst ". I consiglieri comunali Rodolfo Bertoli e Fabio Radaelli (Progetto Melegnano), Alessandro Lambri e Dario Signorini (Partito Democratico), Pietro Mezzi (Alleanza Verdi Sinistra) e Cosimo Santo (Insieme Cambiamo), che a Melegnano siedono tra i banchi della minoranza, hanno inviato una segnalazione al Prefetto di Milano per denunciare "la mancata disponibilità al confronto istituzionale da parte della direzione dell’ Asst Melegnano-Martesana rispetto ai progetti della Casa e dell’Ospedale di comunità di Melegnano, finanziati coi fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

