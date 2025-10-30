"In via Alberica un appartamento di 6 vani e mezzo di proprietà dell’ Asl di Pisa è diventato una casa per i piccioni che risiedono nel centro storico. E’ inaccettabile che di fronte all’ emergenza abitativa il patrimonio immobiliare pubblico sia lasciato in uno stato di totale abbandono". Lo afferma la consigliera del Polo Progressista e di Sinistra Daniela Bennati. "E’ ormai palese come il sistema delle tre macro Asl regionali sia soprattutto dannoso per i “luoghi che non contano” come Massa e la provincia di Massa Carrara – continua Bennati –. Non appena avverrà la proclamazione degli eletti in consiglio regionale farò tutti i passi necessari per portare il tema del patrimonio immobiliare della nostra vecchia Usl Massa Carrara all’attenzione dell’aula". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Casa dell’Asl in centro nel degrado. Il Polo Progressista: "Inaccettabile