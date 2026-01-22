Carlotta Parodi l' intervista all' attrice | Il dolore non va nascosto raccontarlo può salvare qualcuno

In questa intervista, Carlotta Parodi condivide il suo percorso personale, affrontando temi come il rapporto col corpo, l’anoressia e l’assenza del padre. L’attrice parla anche della terapia e del ruolo dell’arte nel suo riscatto, sottolineando l’importanza di raccontare il dolore. Un racconto sincero che invita alla riflessione e alla consapevolezza, dimostrando come il condividere le proprie esperienze possa offrire supporto e speranza.

Ci sono interviste che iniziano come tutte le altre. Hai una scaletta, qualche appunto, forse la traccia di un obiettivo. Ma poi succede qualcosa: una risposta si apre, una frase si incrina, una voce si fa più vera. E tutto cambia. Con Carlotta Parodi è andata così. Il dialogo per quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie si è spostato, naturalmente, da una dimensione professionale a una molto più personale, intima, umana. Attrice, autrice, performer di talento, Carlotta Parodi non ha mai nascosto le sue fragilità, ma nemmeno le ha mai usate come etichetta. In questa conversazione, che a tratti sembra una seduta condivisa, altre volte una telefonata tra due persone che si capiscono senza bisogno di troppe spiegazioni, parla della sua infanzia senza filtri: l’assenza del padre, un rapporto complesso con la madre, i primi segnali di un dolore silenzioso che si sarebbe trasformato nell’anoressia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

