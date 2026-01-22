Durante la seduta di Strasburgo di ieri, si è registrato un clima di tensione tra le forze politiche europee. In un contesto caratterizzato da incertezze, il voto su uno dei dossier commerciali più rilevanti dell’UE ha evidenziato divisioni interne, con alcune prese di posizione inattese. L’evento sottolinea le dinamiche complesse e imprevedibili che caratterizzano l’attuale panorama politico europeo.

La seduta di Strasburgo di ieri si è aperta con un clima teso e un’aria di attesa palpabile. Un voto che sembrava una formalità si è trasformato in un passaggio politico capace di rallentare, forse per anni, uno dei dossier commerciali più delicati dell’Unione europea. Il trattato Ue-Mercosur, già firmato e vicino all’entrata in vigore, si è arenato su una spaccatura profonda che attraversa gruppi parlamentari, governi nazionali e persino le stesse famiglie politiche europee. Una decisione che arriva in un momento di forti tensioni globali e che apre interrogativi non solo economici, ma anche istituzionali e politici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caos maggioranza in Europa, Salvini vota contro Meloni. Blitz improvviso

Armi all'Ucraina, tensioni nella maggioranza. Salvini si sfila e Forza Italia avverte: "Se vota contro il decreto, sarà un problema politico serio"Le tensioni nella maggioranza politica italiana si riaccendono sul tema del sostegno all'Ucraina.

Salvini contro Meloni e Tajani, è scontro nel governo: lo strappo improvviso

