Armi all’Ucraina tensioni nella maggioranza Salvini si sfila e Forza Italia avverte | Se vota contro il decreto sarà un problema politico serio

Le tensioni nella maggioranza tornano a farsi sentire sul capitolo più sensibile della politica estera italiana, ossia il sostegno all’Ucraina. La visita di Volodymyr Zelensky a Palazzo Chigi non ha frenato le frizioni interne, con la Lega che continua a spingere per un cambio di linea e Forza Italia che avverte sui rischi politici di un eventuale strappo. A richiamare tutti alla compattezza è, però, il presidente del Senato Ignazio La Russa, convinto che alla fine – come fin qui accaduto malgrado le diverse sensibilità – un’intesa si troverà. Matteo Salvini, ospite di Quattro di sera su Retequattro, ha ribadito senza mezzi termini la sua posizione: fermare le forniture di armi a Kiev e puntare invece su un accordo di pace. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it