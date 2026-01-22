Canzi | Oggi contava il risultato Ma per passare il turno dovremo fare meglio di così

Dopo la vittoria contro il Napoli in Coppa Italia, Mister Canzi ha commentato l’andamento della partita. Il tecnico ha sottolineato che, sebbene il risultato sia importante, per qualificarsi ulteriormente sarà necessario migliorare le prestazioni. Le parole di Canzi riflettono l’obiettivo di affrontare con maggiore efficacia le prossime sfide, concentrandosi su aspetti da perfezionare per ottenere risultati più convincenti.

Mister Canzi ha parlato dopo la vittoria delle ragazze bianconere sul Napoli in Coppa Italia. Vediamo le sue dichiarazioni. Massimiliano Canzi ha parlato dopo la vittoria della Juventus Women sul Napoli in Coppa Italia. Di seguito le sue dichiarazioni. QUI LE ULTIME SULLA JUVENTUS SULLA VITTORIA – «Oggi dovevamo portare a casa il risultato, non abbiamo fatto una delle nostre migliori partite contro un Napoli che invece ha giocato un’ottima gara forte delle sue qualità. Sappiamo che al ritorno sarà difficile perché comunque abbiamo un gol di vantaggio da gestire. Abbiamo giocato un tempo di una partita di 180 minuti». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus Women, Canzi analizza il ko contro lo United: «Potevamo fare meglio ma è stata comunque una buona partita»Dopo la sconfitta contro il Manchester United in Champions League, Max Canzi riflette sull'incontro.

Juventus Women, Canzi dopo il ko contro l'Inter: Abbiamo giocato come dovevamo, c'è tanto rammaricoIl tecnico della Juventus Women Massimiliano Canzi commenta così il match perso oggi contro l'Inter Women: È una partita che abbiamo giocato come dovevamo, abbiamo preso gol su due episodi e non abbi ... msn.com

