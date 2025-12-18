Juventus Women Canzi analizza il ko contro lo United | Potevamo fare meglio ma è stata comunque una buona partita
Dopo la sconfitta contro il Manchester United in Champions League, Max Canzi riflette sull'incontro. Nonostante il risultato, l'allenatore evidenzia i lati positivi della prestazione della Juventus Women, sottolineando come ci siano margini di miglioramento ma anche aspetti da apprezzare. Un'analisi onesta e motivante che guarda avanti, mantenendo alta la determinazione della squadra in vista delle prossime sfide europee.
Juventus Women, il tecnico Canzi analizza ila sconfitta europea: «Potevamo fare meglio ma è stata comunque una buona partita» Juventus Women, le parole di Max Canzi: l'allenatore analizza il ko contro il Manchester United in Champions League. CHAMPIONS LEAGUE – «Bilancio assolutamente positivo. Se ce l'avessero proposto all'inizio avremmo accettato di
