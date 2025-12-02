VIDEO Progressi clinici significativi | Pippo torna a camminare
Tempo di lettura: 2 minuti Inizia a camminare da solo. È questo il traguardo che segna la svolta nella storia di Pippo, il cane che molti avevano già etichettato come un caso senza possibilità di recupero. E invece, contro ogni previsione, oggi il suo percorso clinico racconta una rinascita che ha sorpreso medici, volontari e cittadini. La forza di Pippo è stata evidente fin dai primi giorni di trattamento: una determinazione più grande della paura, capace di sostenere un cammino lento e faticoso, ma costante. “Dietro ogni passo ci sono settimane di lavoro, lacrime e un impegno quotidiano che non si è mai interrotto”, spiegano i volontari che lo hanno seguito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
