Calciomercato Napoli c’è una cessione dopo soli 6 mesi | vola in Premier

Nel calciomercato del Napoli si registra una breve esperienza: Lorenzo Lucca lascia il club dopo appena sei mesi per trasferirsi in Premier League. La cessione rappresenta un cambiamento importante per le strategie di mercato della società partenopea, che continua a valutare attentamente le proprie scelte per rafforzare la rosa in vista delle competizioni.

Calciomercato Napoli. L’avventura di Lorenzo Lucca con la maglia del Napoli è già arrivata ai titoli di coda. A soli sei mesi dal suo approdo in azzurro, l’attaccante italiano è pronto a salutare la Serie A per iniziare una nuova esperienza in Premier League, dove vestirà la maglia del Nottingham Forest. L’operazione, secondo quanto filtra, è ormai definita nei dettagli e il giocatore è atteso già oggi per l’avvio della nuova fase della sua carriera. Il trasferimento si concretizzerà con la formula del prestito oneroso, per una cifra di 2 milioni di euro, accompagnato da un diritto di riscatto fissato a 35 milioni.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Calciomercato Napoli, ufficiale una cessione in prestito: il comunicatoIl Napoli ha comunicato ufficialmente la cessione temporanea del centrocampista Giuseppe De Martino alla Gelbison, club di Serie D, fino al termine della stagione.

