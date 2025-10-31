Firenze, 31 ottobre 2025 – Un altro fine settimana di importanti e appassionanti sfide di calcio. Ecco programma, orari e risultati delle partite dalla Serie A alla Serie C delle squadre toscane, umbre e dello Spezia. Serie A. Fiorentina -Lecce (domenica 2 novembre, 15:00) Torino- Pisa (domenica 2 novembre, 15:00) Serie B. Carrarese -Frosinone (sabato 1 novembre, 15:00) Entella- Empoli (sabato 1 novembre, 17:15) Monza- Spezia (domenica 2 novembre, 17:15) Serie C. Pontedera - Perugia (domenica 2 novembre, 17:30) Arezzo -Campobasso (sabato 1 novembre, 14:30) Livorno -Forlì (domenica 2 novembre, 12:30) Pineto- Pianese (sabato 1 novembre, 14:30) Gubbio - Ternana (domenica 2 novembre, 14:30). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio, dalla Serie A alla C: le partite del weekend