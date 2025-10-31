Calcio dalla Serie A alla C | le partite del weekend
Firenze, 31 ottobre 2025 – Un altro fine settimana di importanti e appassionanti sfide di calcio. Ecco programma, orari e risultati delle partite dalla Serie A alla Serie C delle squadre toscane, umbre e dello Spezia. Serie A. Fiorentina -Lecce (domenica 2 novembre, 15:00) Torino- Pisa (domenica 2 novembre, 15:00) Serie B. Carrarese -Frosinone (sabato 1 novembre, 15:00) Entella- Empoli (sabato 1 novembre, 17:15) Monza- Spezia (domenica 2 novembre, 17:15) Serie C. Pontedera - Perugia (domenica 2 novembre, 17:30) Arezzo -Campobasso (sabato 1 novembre, 14:30) Livorno -Forlì (domenica 2 novembre, 12:30) Pineto- Pianese (sabato 1 novembre, 14:30) Gubbio - Ternana (domenica 2 novembre, 14:30). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Calcio, Serie B. Secondo successo di fila per il Catanzaro che domenica riceve il Venezia. I giallorossi passano a Mantova per 3 a 1 e consolidano la posizione in classifica. https://www.rainews.it/tgr/calabria/video/2025/10/secondo-successo-di-fila-per-il-cata - facebook.com Vai su Facebook
Si è svolta oggi, presso la Sala Assemblea della Lega Calcio Serie A a Milano, la conferenza stampa di presentazione dell’8ª edizione del Social Football Summit, l’evento internazionale dedicato alla Football Industry e ai temi di innovazione, sostenibilità, ma - X Vai su X
Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 31 ottobre 2025. Le partite (internazionali) per chi non sa stare senza pallone - I match di venerdì 31 ottobre 2025: la Bundesliga con il Borussia Dortmund, un delicato scontro in Serie C e le sfide arabe e argentine. Secondo libero.it
Serie C, il calendario dell'11^ giornata su Sky: le partite e gli orari - Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca l'11^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1. Segnala sport.sky.it
Le partite di oggi, venerdì 31 ottobre 2025: Serie C in primo piano - Elenco delle partite previste per oggi, venerdì 31 ottobre 2025: Casertana- Scrive calciomagazine.net