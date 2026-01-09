Scoperto il cadavere di una donna in un pozzo nel Tarantino

Nella provincia di Taranto, lungo la strada provinciale 58 tra Martina Franca e Alberobello, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di una donna trovato all’interno di un pozzo. L’intervento si è reso necessario a seguito del ritrovamento avvenuto in un'area rurale della zona. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso e sulle circostanze del ritrovamento.

Lungo la strada provinciale 58, che collega Martina Franca ad Alberobello, i vigili del fuoco sono intervenuti per il recupero di un cadavere rinvenuto all'interno di un pozzo. L'allarme - secondo quanto riportato dai media locali online - è scattato dopo la segnalazione degli operatori del 118, giunti sul posto per primi e impossibilitati a intervenire direttamente a causa della profondità

Choc nelle campagne: trovato un cadavere in un pozzo. Forse una donna - Macabra scoperta nella giornata di oggi lungo la strada provinciale 58, che collega Martina Franca ad Alberobello.

Donna morta in un pozzo, la scoperta choc nelle campagne di Alberobello (Taranto) - Taranto, 9 gennaio 2026 – È di una donna il cadavere trovato questa mattina in un pozzo nelle campagna del Tarantino, tra Alberobello e Martina Franca, lungo la strada provinciale 58.

Il corpo scoperto nella zona industriale nord, la polizia sta cercando i documenti nella sua auto. Il precedente: un altro cadavere mai identificato #MaremmaOggi #notizie - facebook.com facebook

Trovato cadavere nel Veneziano con una ferita da arma da fuoco x.com

