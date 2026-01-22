brusasco operaio di 25 anni muore incastrato in un macchinario agricolo

A Brusasco, un giovane operaio di 25 anni ha perso la vita dopo essere rimasto incastrato in un macchinario agricolo. La tragedia è stata scoperta dai colleghi sul luogo dell’incidente. Sono in corso le indagini delle autorità per chiarire le dinamiche dell’accaduto. L’incidente evidenzia l’importanza delle misure di sicurezza nelle attività agricole.

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella serata di ieri in un’azienda agricola di Brusasco, in provincia di Torino. Un operaio di 25 anni, residente a Monteu da Po, ha perso la vita mentre era impegnato nelle sue attività lavorative. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe rimasto incastrato in un macchinario utilizzato per sminuzzare il fieno, senza riuscire a liberarsi. A fare la drammatica scoperta sono stati i colleghi, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale del 118 di Azienda Zero, che non ha potuto far altro che constatare il decesso del lavoratore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Torino, giovane operaio muore incastrato in un macchinario a BrusascoUn incidente mortale si è verificato a Brusasco, nel torinese, coinvolgendo un giovane di 25 anni.

Torino, operaio di 25 anni muore incastrato in un macchinarioUn giovane operaio di 25 anni ha perso la vita dopo essere rimasto incastrato in un macchinario presso un'azienda agricola di Brusasco.

