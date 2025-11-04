Unico erede di un padre mai conosciuto Chi l'ha visto? trova il figlio di Malcom | Sono io il bimbo della foto

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'unico erede di Malcom, il musicista morto a 81 anni che aveva destinato il suo intero patrimonio a un figlio mai riconosciuto, si è fatto avanti. L'uomo, oggi ultra 60enne, ha contattato la trasmissione "Chi l'ha visto?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

