Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni

Il Bonus Mobili 2026 resta disponibile, con detrazione del 50% per acquisti di arredi e grandi elettrodomestici destinati a immobili soggetti a lavori di recupero edilizio. La Legge di Bilancio ha prorogato questa agevolazione, offrendo un’opportunità per chi pianifica interventi di ristrutturazione. Di seguito, una panoramica sulle modalità di accesso e le condizioni previste per usufruire delle detrazioni.

Bonus Mobili prorogato per tutto il 2026. La Legge di Bilancio ha mantenuto la detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di arredi e grandi elettrodomestici destinati alle abitazioni oggetto di lavori di recupero edilizio. L'agevolazione si applica su un limite massimo di spesa di 5.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Bonus infissi 2026: detrazioni fino al 50%. Come funziona e chi può chiederlo. Il bonus infissi 2026 permette di beneficiare di detrazioni fiscali fino al 50% per la sostituzione di finestre, porte e serramenti. Bonus mobili 2026, tetto fino a 5.000 € e nuove regole per arredi ed elettrodomestici. Bonus mobili 2026: detrazione Irpef al 50% fino a 5.000 € per l'acquisto degli arredi e dei grandi elettrodomestici anche per seconde case, se legati a lavori. Bonus mobili ed elettrodomestici 2026: come funziona e cosa c'è da sapere. La Legge di Bilancio 2026 ha prorogato il bonus mobili ed elettrodomestici anche per quest'anno. L'agevolazione riguarda sia i mobili, come letti, cassettiere, tavoli, armadi eccetera, sia gli elettrodomestici. Anche nel 2026 è attivo il bonus per mobili ed elettrodomestici, ma con nuove regole da rispettare per ottenere la detrazione. Tra i requisiti c'è una soglia di spesa da non superare. Bonus mobili, nel 2026 al 50% anche per le seconde case (ma non è cumulabile con il bonus elettrodomestici).

