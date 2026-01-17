L’invito di Trump per il Board of Peace per Gaza la lettera svelata da Milei | cosa c’è scritto e chi non ha ancora accettato

Donald Trump ha annunciato la creazione del Board of Peace per Gaza, un organismo internazionale volto a promuovere un nuovo approccio alla risoluzione dei conflitti nel Medio Oriente. Recentemente, Milei ha svelato una lettera relativa a questa iniziativa, mentre alcuni Paesi non hanno ancora confermato la loro adesione. Di seguito analizziamo i contenuti dell’invito e le reazioni internazionali.

Donald Trump ha annunciato la formazione del Board of Peace per Gaza. Un’organismo internazionale che, nelle intenzioni del presidente statunitense, dovrebbe rappresentare un «nuovo e audace approccio» alla risoluzione dei conflitti globali, a partire dal Medio Oriente. Gli inviti sono stati spediti due giorni fa e la composizione del Consiglio è stata selezionata personalmente da Trump, che ne assumerà la presidenza. La lettera di invito, firmata dal presidente americano e indirizzata ai membri chiamati a far parte del Consiglio, è stata resa pubblica su X dal presidente argentino Javier Milei. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Gaza, Trump annuncia le nomine nel "Board of Peace": da Rubio a Blair, ecco chi spunta Leggi anche: Blair, il Ceo di Apollo, l’ex presidente di Exor: chi c’è nel Peace Board di Gaza nominato da Trump La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Nel Board of Peace per Gaza di Trump invitati anche Erdogan e Al Sisi - "E' il momento di trasformare i sogni in realtà" scrive il presidente Usa nell'invito ai leader che ne faranno parte (ANSA) ... ansa.it

L’invito di Trump per il Board of Peace per Gaza, la lettera svelata da Milei: cosa c’è scritto e chi non ha ancora accettato - La lettera di invito, firmata dal presidente americano e indirizzata ai membri chiamati a far parte del Consiglio, è stata resa pubblica su X dal presidente argentino Javier Milei ... open.online

Trump presenta il Board of Peace per Gaza: nessun palestinese tra i membri - Dopo averne annunciato la formazione ieri, magnificandolo come il migliore in ogni luogo e in ogni tempo, oggi Trump ha reso noti anche una parte dei membri del Board of Peace per Gaza. tg.la7.it

VENEZUELA | L’appello del Papa e l’escalation di Trump contro i cartelli della droga *** Dal Vaticano un invito alla pace e al rispetto della volontà popolare, mentre dagli Stati Uniti arriva l’annuncio di attacchi terrestri contro i cartelli - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.