Blitz della polizia alle nozze per arrestare il padre ma era scherzo della sposa | Volevo qualcosa di diverso

Durante un matrimonio in Gran Bretagna, la sposa ha organizzato uno scherzo, facendo sembrare che la polizia arrestasse il padre. L’obiettivo era sorprendere gli invitati e creare un momento insolito, poi chiarito come un semplice scherzo. Questo episodio ha attirato l’attenzione, mostrando come la creatività possa rendere un evento speciale e diverso dal solito.

Una sposa britannica ha inscenato l'arresto del padre durante il ricevimento di nozze per spiazzare gli invitati. "Avevo già visto camerieri cantanti ai matrimoni di molte persone, ma volevo qualcosa di diverso" ha raccontato.🔗 Leggi su Fanpage.it

Polizia interrompe il matrimonio e porta via il padre della sposa: panico alle nozze (ma non è come sembra) – VideoDurante un matrimonio in Inghilterra, due agenti di polizia sono intervenuti improvvisamente, cercando il padre della sposa e provocando scompiglio tra gli ospiti.

