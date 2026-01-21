Polizia interrompe il matrimonio e porta via il padre della sposa | panico alle nozze ma non è come sembra – Video

Durante un matrimonio in Inghilterra, due agenti di polizia sono intervenuti improvvisamente, cercando il padre della sposa e provocando scompiglio tra gli ospiti. L’episodio ha generato sorpresa e confusione, ma le circostanze si sono poi chiarite, rivelando che si trattava di un intervento necessario e non di un evento drammatico. Un episodio che ha suscitato attenzione e discussioni sul contesto e le ragioni dell’intervento.

Momento inaspettato durante un ricevimento di nozze in Inghilterra. Due poliziotti si sono presentati all'improvviso al matrimonio, cercando il padre della sposa e creando il panico in sala. Momenti concitati e di tensione che sono però durati poco: i due erano infatti cantanti attori, pronti a intrattenere gli ospiti con uno scherzo fuori programma. La sposa, Robyn Eliss-Robson, riporta People citando SWNS, voleva offrire agli ospiti un intrattenimento diverso. Così, mettendosi d'accordo con il marito, Aaron, e il padre Steven, ha ideato lo scherzo. Nella clip, pubblicata sui social dal service foto e video che si è occupato delle nozze, si vedono gli ospiti seduti ai tavoli durante il ricevimento al Croft Hotel di Darlington, in Inghilterra.

